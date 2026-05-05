Konya\'da Kuyumcu Soygunu ve Kaza

KONYA'da kepengini açıp girdikleri kuyumcudan para ve altın alan kasklı 4 kişi, motosikletle kaçarken kaza yaptı. Şüpheliler, içinde para ve altın olan çantayı bırakıp, kaçtı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Ereğli ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. 2 motosikletle kuyumcuya gelen kasklı 4 kişi, elektronik kepenk ve kapıyı açıp içeri girdi. Şüpheliler, kısa sürede iş yerindeki altın takı ve paraları alıp, motosikletle kaçtı. Şüphelilerden 2'sinin üzerinde bulunduğu motosiklet, Yunus Emre Meydanı'ndaki kavşakta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Şüpheliler, çaldıkları altın takı ve paraların olduğu çantayı kaza yerinde bırakıp, hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelilerin kimlikleri ile kaza yerinde bıraktıkları takılar dışında başka takı ve para çalıp çalmadığını araştırıyor.