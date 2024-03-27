Konya\'da Kuzeninin 30 Küçükbaş Hayvanını Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'un durumunu eleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İstanbul'un son beş yılda nasıl bir duruma geldiğini eleştirdi. Yumaklı ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve Türkiye'nin bu zulme karşı dik durduğunu ve doğruları söylediğini belirtti. Konuşmasında yapılan hizmetleri ileriye götürmenin önemine vurgu yapan Yumaklı, Akbük Barajı'nın su tutmaya başladığını ve tohum desteklerinin devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nin genişlemesiyle yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti. Yumaklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum için destek isteyerek, İstanbul'un nasıl bir duruma geldiğini görmelerini ve oy vermelerini istedi.