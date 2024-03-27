Konya'nın Çumra ilçesinde kuzeninin 30 küçükbaş hayvanını çalıp başkasına sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Taşağıl Mahallesi'nde yaşayan O.H, ahırdaki 30 koyununun gece saatlerinde çalındığını fark etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri çalışma kapsamında koyunların O.H'nin kuzeni R.H'nin çaldığını tespit etti.
Gözaltına alınan R.H, jandarmadaki ifadesinde, çaldığı 30 koyunu İçeriçumra Mahallesi'nde bir kişiye sattığını itiraf etti.
Ekipler, koyunları sahibine teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Kuzeninin 30 Küçükbaş Hayvanını Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan bir personel, işe geç gelip erken çıktığı ve verilen işi yapmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran hastane müdürüne bıçak çekip tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Müftülüğü, Kütüphane Haftası'nda Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine Kur'an-ı Kerim, hadis ve tefsir kitapları hediye etti. İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, projelerle çocukların kültür dünyasını zenginleştirmeyi amaçladıklarını belirtti ve hayırseverlerin ilim ve kitap şeklinde çocuklara hediye etmek istediklerini söyledi. Ayrıca, vakfın ramazanda yapacağı çalışmalara da değinildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda çift yönlü olarak yolcu taşımasının başlatılacağını duyurdu. Uraloğlu, yapılan çalışmalarla pistin güçlendirildiğini ve 29 Mart itibarıyla geliş ve gidişte bilet satışlarının çift yönde kullanıma açıldığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İstanbul'un son beş yılda nasıl bir duruma geldiğini eleştirdi. Yumaklı ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve Türkiye'nin bu zulme karşı dik durduğunu ve doğruları söylediğini belirtti. Konuşmasında yapılan hizmetleri ileriye götürmenin önemine vurgu yapan Yumaklı, Akbük Barajı'nın su tutmaya başladığını ve tohum desteklerinin devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nin genişlemesiyle yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti. Yumaklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum için destek isteyerek, İstanbul'un nasıl bir duruma geldiğini görmelerini ve oy vermelerini istedi.
Çanakkale'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 'Türkiye Okuyor, Çanakkale Okuyor' programı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi tarafından Kordon Boyu'ndaki Morabbin Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kitap okudu. Etkinliğe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Osman Ünsal, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Toplumun kütüphaneye ilgisini çekmek ve okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlik kapsamında 30 dakika boyunca kitap okundu.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin vatandaşlarına yönelik gerçekleştirilen saldırının faillerini ve suç ortaklarını en kısa sürede adalete teslim etme sözü verdi. Şerif, terör saldırısını kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Çin Büyükelçisi ise Pakistan'dan soruşturmayı hızlandırmasını ve failleri adalete teslim etmesini istedi. Saldırı sonucu beş Çin vatandaşı ile bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.
AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Kırşehir ziyaretinde, savunma sanayi tesislerinin kurulacağı müjdesini verdiğini açıkladı. Erkan, bu yatırımın Kırşehir için önemli bir kazanım olduğunu belirtti ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.
Karabük'te ikamet eden Kastamonulular, Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen iftar programında kent protokolü ve siyasetçilerle bir araya geldi.
Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan güllaç, hafif tatlı olması sebebiyle tercih edilirken, güllaç ustaları mesailerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Güllaç, ceviz veya fındık gibi iç malzemeleri ile zenginleştirilirken, nar ve Antep fıstığı ile süsleniyor. Güllacın yapımında taze malzemelerin kullanılması önemli bir püf noktası olarak belirtiliyor. Güllacın kilogram fiyatı ise 280 lira ile 550 lira arasında değişiyor. Beslenme uzmanları ise güllaçın sağlıklı bir tatlı olduğunu belirtirken, kilo, tansiyon ve şeker hastalarının dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Kırıkkale-Samsun kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, M.A.K. idaresindeki bir tır, yola çıkan A.A'ya ve ardından T.V.K'nin kullandığı bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil su kanalına düştü. Kazada ağır yaralanan A.A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?