Konya'nın Hüyük ilçesinde muhtar seçilen Ayhan Küçükyılmaz kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'nın Hüyük ilçesinde muhtar seçilen Ayhan Küçükyılmaz kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Konya\'nın Hüyük ilçesinde muhtar seçilen Ayhan Küçükyılmaz kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Konya'nın Hüyük ilçesinde 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ulupınar Mahallesi muhtarı seçilen Ayhan Küçükyılmaz, iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 49 yaşındaki Küçükyılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mazbatasını henüz alamayan Küçükyılmaz'ın ölümü mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

04.04.2024 16:23  Güncelleme: 16:41
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Konya'nın Hüyük ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ulupınar Mahallesi muhtarı seçilen Ayhan Küçükyılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Mahallede ikinci kez muhtarlığı kazanan 49 yaşındaki Küçükyılmaz, iş yerinde öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi.

Durumu gören vatandaşların ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Küçükyılmaz'ı Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Küçükyılmaz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayhan Küçükyılmaz'ın mahalle muhtarlığına seçilmesi nedeniyle henüz mazbatasını almadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'nın Hüyük ilçesinde muhtar seçilen Ayhan Küçükyılmaz kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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