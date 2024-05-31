Konya'nın Yunak ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlıkla ilgili H.B. (23), M.H.Y. (22) ve S.H'yi (18) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????
Son Dakika › Güncel › Konya'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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