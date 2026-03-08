Konya'da 'Mukaddes Emanetler' Sergisi Ramazan'da Ziyarete Açık - Son Dakika
Konya'da 'Mukaddes Emanetler' Sergisi Ramazan'da Ziyarete Açık

Konya'da 'Mukaddes Emanetler' Sergisi Ramazan'da Ziyarete Açık
08.03.2026 17:11
Ramazan'da düzenlenen sergi, Kabe örtüleri ve tarihi eserlerle ziyaretçileri ağırlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında "Mukaddes Emanetler" sergisini Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, serginin bu yıl Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildiğini ve önemli bir manevi mirası Konyalılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Açıklamada, ramazan ayının manevi atmosferinde açılan serginin vatandaşların geçen sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Kabe örtülerinden Sakal-ı Şerif'e, Kabe'nin anahtarından, Peygamber Efendimizin makamındaki örtülere kadar birçok teberrük ve tarihi eseri Konya'mızda vatandaşlarımızla buluşturmak bizim için büyük bir anlam taşıyor. Ramazanın rahmet ve bereketini böylesine manevi bir atmosferde birlikte yaşamak, özellikle gençlerimizin bu kıymetli mirası yakından tanımasına vesile olmak da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Sergimize yoğun ilgi gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca her gün 10.00-16.00, 20.00–22.00 saatlerinde ziyarete açık olacak sergimize, tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 'Mukaddes Emanetler' Sergisi Ramazan'da Ziyarete Açık - Son Dakika

SON DAKİKA: Konya'da 'Mukaddes Emanetler' Sergisi Ramazan'da Ziyarete Açık - Son Dakika
