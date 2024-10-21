Konya'da Öğretmen Akademileri Açılışı

Güncel

Konya'da "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Konya Öğretmen Akademileri Açılış Programı ve İlk Ders Buluşması" programında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ilk dersi verdi.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmen akademilerinin tanıtım videosunun yayımlanmasıyla başladı.

Akademide ilk dersi vermek üzere kürsüye gelen Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, öğretmenliğin kendi iç motivasyonuyla hareket eden bir meslek grubu olduğunu söyledi.

Akademiye katılmanın tamamen gönüllülük esası üzerine kurulduğunu dile getiren Yelkenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akademileri formüle etmek istersek, şöyle söylüyoruz, öğretmen akademileri mekan ve insanla belli bir yöntem dahilinde temas etmenin yolunu ortaya koyan programdır. Bu noktada öğretmen akademilerinin ne olmadığını özellikle söyleyerek bu bahsi kapatmak istiyorum. Öğretmen akademileri, bir eğitim bilimlerinin anlatıldığı, öğretmenlikle ilgili teknik konuların anlatıldığı bir program değildir. Böyle bir iddiası yoktur, hizmet içi eğitim programı değildir. Öğretmen akademileri zorunlu bir program değildir, gönüllülük esasına dayanır, buradan beslenmek isteyenler buraya katılırlar. Bu gönüllülük, bu programı çok daha güçlü hale getirmiştir."

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de hükümetin çıkardığı "Öğretmenlik Meslek Kanunu" ile öğretmenliğin artık bir ihtisas mesleği haline geldiğini belirterek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu birtakım yeni düzenlemelerle birlikte çıktı. Arkadaşlar bunun en önemli anlamı öğretmenlik artık bir kariyer mesleğidir. Eğitiminden, yetişmesine, istihdamından, kendini geliştirmesine kadar özellikli meslek haline gelmiştir." diye konuştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise akademide, edebiyat, müzik, biyografi, şehir ve kültür başlıkları altında toplam 200 öğretmenin eğitim alacağını, verilecek eğitimin öğretmenlerin kişisel gelişimlerine çok fazla katkı sağlayacağını dile getirdi.

Programa Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve akademide eğitim alacak öğretmenler katıldı.