Konya'da Oto Elektrikçi Dükkanında Yangın

19.04.2026 22:19
Konya'da oto elektrikçi dükkanında çıkan yangında 1 itfaiye görevlisi ve 1 çalışan yaralandı.

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir oto elektrikçi dükkanında yangın çıktı. Yangın söndürülürken, müdahale sırasında iş yerindeki elektronik eşyanın patlaması sonucu 1'i itfaiye görevlisi 2 kişi yaralandı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çatalçam Sokak üzerinde bulunan oto elektrikçi dükkanında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler, çatıda bulunan lastiklere sıçradı. Yangını gören esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı iş yerinde bulunan elektronik malzemeler patladı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangında 1 iş yeri çalışanı ve 1 itfaiye görevlisi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yangın ise yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü.

Yangının asıl çıkış nedenin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

