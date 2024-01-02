 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Oto Yıkamacının Önündeki Araçlar Kundaklandı: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Oto Yıkamacının Önündeki Araçlar Kundaklandı: 2 Tutuklama

Konya'nın Ereğli ilçesinde, husumetlisi olan akrabasına ait oto yıkamacının önündeki 2 otomobil ateşe verildi. Olay sonucunda araçlar kullanılamaz hale gelirken, iş yerleri de zarar gördü. Polis, olayı gerçekleştiren Eser Bayram ve Ali Sözeri'yi gözaltına aldı ve tutuklandı.

02.01.2024 - 13:13,
Abone Ol

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, husumetlisi olan akrabası Erol Ç.'ye ait oto yıkamacının önündeki 2 otomobili ateşe veren Eser Bayram ile akaryakıt istasyonundan bidonla benzin alan Ali Sözeri, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 30 Aralık'ta saat 01.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi 90819 Sokak'ta meydana geldi. Erol Ç.'ye ait oto yıkamacının önünde park halinde duran iki otomobilin, alev aldığını gören çevredekiler polis ve itfaiyeye haber verdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle oto yıkamacı ile yanındaki başka kişiye ait oto tamirhanesine de sıçradı. İtfaiyecilerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, araçlar kullanılmaz hale geldi, iş yerleri de zarar gördü.

Polis, yaptığı ilk incelemede, araçların kundaklandığını belirledi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Ali Sözeri'nin, akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığını ve akrabası Eser Bayram'a teslim ettiğini saptadı. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. (DHA)

Konya\'da Oto Yıkamacının Önündeki Araçlar Kundaklandı: 2 Tutuklama
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ereğli, Tutuklama, Güvenlik, Adliye, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Oto Yıkamacının Önündeki Araçlar Kundaklandı: 2 Tutuklama - Son Dakika


13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56
Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51
Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları

Son Dakika
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51 Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 14:13:51. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Oto Yıkamacının Önündeki Araçlar Kundaklandı: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement