Konya'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Konya\'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Küçükkocabaş (19), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

14.08.2024 10:49
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KONYA'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Küçükkocabaş (19), otomobilin çarpması ile yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya istikametine giden H.C. yönetimindeki 06 ELD 436 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve bir kafeteryada çalışan Halime Küçükkocabaş'a çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle yere savrulan Küçükkocabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. H.C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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