OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Konya'nın Kulu ilçesinde Halime Küçükkocabaş'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Halime Küçükkocabaş'ın refüjde yürüdüğü, kameranın açısından çıktıktan bir süre sonra da otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp, yere savrulduğu yer aldı.
Mehmet YILMAZ/KULU (Konya),
Son Dakika › Güncel › Konya'da Otomobilin Çarptığı Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?