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Konya'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde, İsmail Ş. idaresindeki bir otomobil, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Girişken'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Girişken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı.

Konya\'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
15.01.2024 - 13:22,  Güncelleme: 13:24
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

İsmail Ş. idaresindeki 68 ABH 582 plakalı otomobil, Talatpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Girişken'e (15) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Girişken ağır yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Girişken, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü İsmail Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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