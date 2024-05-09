Konya\'nın Kulu ilçesinde plastik boru yük taşıyan kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde plastik boru yük taşıyan kamyon devrildi, kazada araç sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara - Aksaray D-100 kara yolunun Kulu kavşağı yakınlarında Muhammet Ş. idaresindeki 01 DUU 35 plakalı plastik boru yüklü kamyon henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle orta refüjdeki çelik bariyerlere çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir saat kadar trafiğe kapalı kalan yol, devrilen kamyonun çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.