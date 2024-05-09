Konya'nın Kulu ilçesinde plastik boru yük taşıyan kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Konya'nın Kulu ilçesinde plastik boru yük taşıyan kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Konya\'nın Kulu ilçesinde plastik boru yük taşıyan kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, Muhammet Ş. idaresindeki plastik boru yüklü kamyonun çelik bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yol bir süre trafiğe kapalı kaldıktan sonra kamyonun çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

09.05.2024 14:15
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Konya'nın Kulu ilçesinde plastik boru yük taşıyan kamyon devrildi, kazada araç sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara - Aksaray D-100 kara yolunun Kulu kavşağı yakınlarında Muhammet Ş. idaresindeki 01 DUU 35 plakalı plastik boru yüklü kamyon henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle orta refüjdeki çelik bariyerlere çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir saat kadar trafiğe kapalı kalan yol, devrilen kamyonun çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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