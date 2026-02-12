Konya'da Pompalı Tüfekle Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da Pompalı Tüfekle Saldırı

12.02.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Ö., aracılık ücreti isteyen arkadaşına pompalı tüfekle ateş açtı, 2 kişi gözaltına alındı.

KONYA'da Mustafa Ö. (25), otomobilini boyatmasında yardımcı olan ardından aracılık ücreti isteyen arkadaşı C.Ş.'ye (30) pompalı tüfekle rastgele ateş etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Derin Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Ö. (25), arkadaşı C.Ş.'ye otomobilini boyatmak istediğini söyledi. C.Ş. de tanıdık boya ustası olduğunu belirtip, yardımcı oldu. C.Ş., otomobilin boyandıktan sonra iddiaya göre; Mustafa Ö.'yü telefonla arayıp, bu iş için aracılık ücreti istedi. Tartışan ikili, buluşmaya karar verdi.

KAÇARAK ATEŞTEN KURTULDU

Mustafa Ö., arkadaşı Samet B. (22) ile birlikte otomobille buluşma noktasına gitti. C.Ş., Mustafa Ö.'nün yanında tüfek olduğunu fark edince kaçmaya başladı. Samet B.'nin kullandığı otomobille C.Ş.'nin peşinden gelen Mustafa Ö., aracın açık olan camından pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Ardından araçtan inen Mustafa Ö., koşarak kaçmaya çalışan C.Ş.'nin arkasından tüfekle ateş açmaya devam etti. C.Ş. kaçıp kurtulurken, Mustafa Ö. ve Samet B. de otomobile binip uzaklaştı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar sonrası Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin kaçtığı otomobilin plakasını belirleyip, bölgede çalışma başlattı. Ekipler, 3 suçtan kaydı olan Mustafa Ö. ile 4 suçtan kaydı olan Samet B.,'yi kısa sürede yakaladı. 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Pompalı Tüfekle Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Market alışverişine çıkan vatandaş, ’’İndirim’’ etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?
Adalet Bakanı Gürlek Meclis’ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı Adalet Bakanı Gürlek Meclis'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı

15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
14:00
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye’nin 3’üncü bir yola ihtiyacı var
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var
13:17
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 16:01:08. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Pompalı Tüfekle Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.