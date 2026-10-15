Konya'da proje eğitimi alan 113 kamu personeline sertifikaları törenle verildi - Son Dakika
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Konya'da proje eğitimi alan 113 kamu personeline sertifikaları törenle verildi

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Konya\'da proje eğitimi alan 113 kamu personeline sertifikaları törenle verildi
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Konya'da kamu personeline yönelik proje geliştirme eğitiminin sertifika töreni Taş Bina'da gerçekleştirildi. Vali İbrahim Akın, bugüne kadar 4 programda 113 katılımcının eğitim aldığını söyledi.

Konya Valiliği, Konya Proje Geliştirme ve Destekleme Koordinatörlüğü ve Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından kamu kurumlarında çalışan personele verilen "Proje Geliştirme ve Destekleme Koordinatörlüğü Eğitimi"nin sertifika teslim töreni gerçekleştirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Taş Bina'da gerçekleştirilen törende, Konya'nın kalkınma yolculuğunda kurumsal kapasiteyi artırmak için yapılan her çalışmanın geleceğe yatırım olduğunu söyledi.

Konya'nın tüm dinamiklerini bir araya getiren güçlü işbirliğine şahitlik ettiklerini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Her eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetimiz, teknik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp, şehrimizde kalıcı bir proje kültürünü kökleştirme irademizin izdüşümüdür. Projelerimize kattığımız ayrıntı zenginliği ve anlatım yetkinliği, hazırladığımız dosyaların teknik derinliğini ve ifade gücünü doğrudan en üst noktaya taşımaktadır. Zira günümüzün hızla değişen dinamikleri, bilindik kalıplarla yetinmeyip hibe ve destek mekanizmalarını eksiksiz kavramayı, proje kriterlerinin inceliklerini doğru okumayı ve yenilikçi çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Biliyoruz ki her proje eğitimi, öğretirken öğrenmek, kendini yenilemek için bir fırsattır ve her bir kurumumuzun dokusuna nüfuz ederek bünyemizde yepyeni başarıların doğmasını sağlamaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen 4 program sonucunda 113 katılımcının eğitim almış olması, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Koordinatörlüğümüzün öncülüğünde yürütülen bu çalışmaların, ilimizin ulusal ve uluslararası kaynaklardan çok daha etkin yararlanmasına ve şehrimizin yarınlarına en güzel semereyi vereceğine inancım tamdır."

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da valilik bünyesinde yapılan eğitime katılanlara teşekkür etti.

Belediye olarak eğitimlerde aktif rol aldıklarını belirten Uzbaş, "Sağlık, sosyal ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarla akıllı sistemler alanındaki çalışma gruplarına başkanlık ediyor, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz." dedi.

Tören eğitim alan personellere sertifikalarının teslim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
İbrahim AkınEğitimGüncelKonyaKamuSon Dakika

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