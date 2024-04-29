Konya'da Sağanak Yağış Hayatı Zorlaştırdı - Son Dakika
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Konya'da Sağanak Yağış Hayatı Zorlaştırdı

Konya\'da Sağanak Yağış Hayatı Zorlaştırdı

Konya'da kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde hayatı zorlaştırdı. Akşam saatlerinde merkezde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, trafikte aksamalar yaşandı. Karapınar ilçesinde ise alt geçitler su baskınına uğradı. Karapınar Belediyesi ekipleri, alt geçitlerde ve yollardaki birikintilerin tahliyesi için çalışma başlattı.

29.04.2024 20:09
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Konya'da, kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan sağanak bazı bölgelerde hayatı zorlaştırdı.

Akşam saatlerinde merkezde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, trafikte aksamalar yaşandı.

Karapınar ilçesinde alt geçitleri su bastı

Karapınar ilçesinde ise sağanak, alt geçitlerde su baskınına neden oldu.

Bazı caddelerde oluşan su birikintileri, kent trafiğini aksattı.

Karapınar Belediyesi ekipleri, alt geçitlerde ve yollardaki birikintilerin tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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