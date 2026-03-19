Konya'da Simit Dükkanı İhtiliği: 110 Bin Tl'lik Saldırı
Konya'da Simit Dükkanı İhtiliği: 110 Bin Tl'lik Saldırı

19.03.2026 12:39
Simit dükkanı sahibi, akrabası A.K.'yi tehdit ederek saldırı düzenletti; 3 kişi tutuklandı.

KONYA'da simit dükkanı bulunan Ş.Y.'nin, karşısındaki dükkanda simit satan akrabası A.K.'nin iş yerini, para kazanmadığı için kendisine devretme talebini geri çevirdiği iddiasıyla 110 bin TL karşılığında tüfekle ateş açtırarak korkutmak istediği öne sürüldü. Gözaltına alınan Ş.Y., tüfekle ateş açan R.A. ve onlara yardımcı olan A.O.A. tutuklandı.

Olay, 10 Mart gecesi, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki A.K.'ye ait simit dükkanında meydana geldi. Dükkana motosikletiyle gelen yüzü maskeli kişi, av tüfeğiyle, iş yerine doğru 3 el ateş edip kaçtı. Sabah durumu fark eden A.K. de polise ihbarda bulunup, karşısındaki simit dükkanın sahibi akrabası Ş.Y.'nin daha önce kendisine, "Burayı bana devredeceksin. Sen dükkan açtığından beri iş yapamıyoruz" diye tehdit ettiğini belirtti.

SALDIRIDA KULLANILAN MOTOSİKLETİ, KAMYONETLE TAŞIMIŞLAR

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.K.'nin ihbarının ardından çalışma başlattı. Polis, iş yeri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde 1 kişinin motosikletle gelip, iş yerine ateş açıp kaçtığını belirledi. Saldırıda kullanılan motosikletin ise kamyonetle, saldırının gerçekleşeceği dükkanın yakınına kadar taşındığını saptadı. Araştırmasını derinleştiren polis, olayın Ş.Y. tarafından 110 bin TL karşılığında R.A.'yı azmettirerek saldırının gerçekleşmesini sağladığını, A.O.A.'nın da bu 2 kişinin irtibata geçmesini sağlayıp, kamyonetle motosikleti taşıdığını tespit etti. Ş.Y., R.A. ve A.O.A., operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Haber: Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

