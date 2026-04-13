Konya'da Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü 21.1 kilometrelik Stadyum- Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi arasındaki birinci etapta ray döşemeden elektrik işlemlerine, kazı çalışmalarından asfalta kadar tüm çalışmaların planlı bir şekilde yürüdüğünü söyledi.

Başkan Altay, trafik yoğunluğu nedeniyle kademeli çalışma programı uyguladıklarını belirterek, hattın ikinci etabındaki çalışmaların da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Projede, istasyon zemin kaplama imalatları, çapraz makas bölgesinde ince ayar işleri, ray imalatlarının ince ayarları ve asfalt çalışmaları gibi çeşitli aşamaların devam ettiği kaydedildi.

Başkan Altay, Stadyum ile Şehir Hastanesi arasında hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak hattın tamamlanmasıyla Konya'nın ulaşım altyapısının daha da güçleneceğini vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine projeye verdikleri destek için teşekkür etti.