Konya'da Suç Örgütüne Operasyon: 17 Gözaltı

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Konya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tespit edilen organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 58 uyuşturucu hap, 2 kök Hint keneviri, çek ve senetler ile çeşitli kesici aletler ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.