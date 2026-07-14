Konya'da Taciz İddiası: 3 Sanığa Ağır Cezalar İsteniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Taciz İddiası: 3 Sanığa Ağır Cezalar İsteniyor

14.07.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da taciz nedeniyle gözaltına alınan genç, yakınları tarafından öldürüldü. 3 sanığa ceza talebi.

Konya'da, polis merkezinde taciz iddiasıyla gözaltına alınan bir kişinin taciz edilen genç kızın yakınları tarafından öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığın da 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Enes K. ve Seyfettin K, tutuksuz sanık Mahmut Sami K. ile maktul Serdar B'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Enes K. ve Seyfettin K'nın "Beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer sanık Mahmut Sami K'nın ise "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin, tutuksuz sanığın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Enes K, Seyfettin K. ve Mahmut Sami K, Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde, 23 Ekim 2025 te kuzenleri R.N.K'yi taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B' yi (18), polis merkezinde bıçaklayarak öldürmüş, sanıklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Taciz İddiası: 3 Sanığa Ağır Cezalar İsteniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı
Edirne’de 2 aile birbirine girdi, ortalık bir anda savaş alanına döndü Edirne'de 2 aile birbirine girdi, ortalık bir anda savaş alanına döndü
İsrail Savunma Bakanı Katz’dan Gazze’de skandal sözler: Yıkımı görmek iyi hissettiriyor İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze'de skandal sözler: Yıkımı görmek iyi hissettiriyor
Resmi Gazete’de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu Resmi Gazete'de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

21:41
Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
21:38
Gözaltındaki Haluk Levent’ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı
Gözaltındaki Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı
21:23
Dünya Kupası’na veda eden Haaland, ülkesine ilginç bir hatırayla döndü
Dünya Kupası'na veda eden Haaland, ülkesine ilginç bir hatırayla döndü
20:38
ABD’deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
20:29
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici
19:13
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 21:50:51. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da Taciz İddiası: 3 Sanığa Ağır Cezalar İsteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.