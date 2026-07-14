Konya\'da Tacizciyi Öldüren Baba-Oğul Davası

KONYA'da kuzenini taciz ettiği iddiasıyla Serdar Bayar'ı (18) polis merkezinde bıçaklayarak öldüren Enes Koçak (22) ile babası Seyfettin Koçak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Babası ve kardeşine yardım ettiği iddiasıyla Mahmud Sami Koçak için de 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 23 Ekim 2025'te saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Serdar Bayar, R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin Koçak ve oğlu Enes Koçak, polis merkezine gitti. Enes Koçak, polis merkezinde karşılaştığı Serdar Bayar'ı 7'si öldürücü 8 bıçak darbesiyle sırtından yaraladı. Serdar Bayar, hastanede hayatını kaybetti. Enes Koçak, babası Seyfettin Koçak ve olayla bağlantılı olduğu öne sürülen kardeşi Mahmud Sami Koçak polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes Koçak ve babası Seyfettin Koçak tutuklandı, Mahmud Sami Koçak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABA VE İKİ OĞLUNA CEZA TALEBİ

Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılan baba ve 2 oğlu, bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, önce tanıkları dinledi. Ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, Enes Koçak ve babası Seyfettin Koçak hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Olaya yardığım ettiği belirtilen Mahmut Sami Koçak içinse 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Savunma yapan Seyfettin Koçak, "Çocuk bizi nerede görse küfrediyordu. Karakolda da küfretti. Yaşadıklarımdan ötürü zaten pişmanım" dedi.

'KÜFREDİNCE GÖZÜM KARARDI

Enes Koçak ise "Yaşadığım durumdan ötürü pişmanım. Yanımda bıçak taşıyor olmamın sebebi, kendimi Serdar'dan korumaktı. Daha önce aracımın önünü kesip tornavida çekti. Karakola bıçakla girip, bu eylemi gerçekleştirdiğim için pişmanım. Karakolda küfredince gözüm karardı" diye konuştu. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.