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Konya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Konya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldığı 2 iş yeri ile bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 217 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 62 obje ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Konya\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
12.01.2024 - 11:59,  Güncelleme: 12:02
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Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yapıldığı ihbarını aldığı 2 iş yeri ile bir eve operasyon düzenledi.

Bu adreslerdeki aramalarda, 217 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 62 obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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