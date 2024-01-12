Konya\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yapıldığı ihbarını aldığı 2 iş yeri ile bir eve operasyon düzenledi.

Bu adreslerdeki aramalarda, 217 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 62 obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.