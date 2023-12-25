Konya\'da tarımsal destek ve sulama yatırımları artıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir genelinde tarımın kalkınması ve kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artırılması amacıyla 2023'te 57 milyon liralık tarımsal destek ve tarımsal sulama yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, son 5 yılda yaptıkları tarımsal destek ve sulama yatırım tutarının 461 milyon lira olduğunu aktardı.

Belediye olarak tarımla uğraşan vatandaşların gelirlerini artırmayı, alternatif ürünlerle daha çok kazanmalarını ve en önemlisi istihdama katkı sağlamayı öncelik haline getirdiklerini belirten Altay, bu kapsamda 31 ilçedeki çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak için meyve fidanından tohum desteğine, fideden sera naylonuna, tıbbi aromatik bitkilerden tarımsal makine ve ekipman desteğine kadar birçok alanda katkı sağladıklarını ifade etti.

Altay, 2023'te çiftçileri alternatif ürünlerin üretimine teşvik etmek amacıyla 13 farklı türde 344 bin fidan ve fide desteğinde bulunduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca 6. bin 825 kilogram aspir tohumu, 249 bin 300 kilogram Macar fiği ve korunga tohumu ile çeşitli makine ve ekipman desteği sağladık. 2023'te çiftçilerimize verdiğimiz tarımsal destekleme tutarı 12 milyon lira oldu. Bunlarla birlikte modern tarım tekniklerini yaygınlaştırmak ve verimliliği artırmak için çiftçilerimize tarımsal eğitimler de veriyoruz."

5 yılda çiftçiye 461 milyon lira destek

Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak son 5 yılda Konya genelindeki çiftçilere 167 milyon liralık tarımsal desteklemede bulunduklarını belirterek, "Bu süreçte 24 milyon 715 bin adet/kg fidan-fide desteği, arı kovanı, modern arıcılık ekipmanları, damızlık koç, yem bitkisi tohumları ve tarımsal ekipman gibi desteklerde bulunduk. KOP desteğiyle 121 küçük ölçekli sulama yatırımı yaptık. Ayrıca 151 bin çiftçimize tarımsal eğitim katkısında bulunduk. Konya tarımının kalkınması için yaptığımız tarımsal desteklerimiz ve sulama yatırımlarımız güncel rakamlarla 461 milyon lirayı buluyor. Hemşehrilerimizin yaşadıkları yerde gelirlerinin artırılması ve ilçelerimizin kalkınması için desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.