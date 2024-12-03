Konya'da Tefecilik Operasyonu

Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi takibe aldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait 5 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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