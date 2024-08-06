Konya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Tahir Bulut ( 24) idaresindeki 42 LT 008 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Seydişehir Konya karayolu Karacaören mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarında bulunan duvara çarptı.

Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücü ile eşi İklima Bulut (24) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bulut çiftinin dün evlendikleri ve sabah balayı için Konya'dan Antalya'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.