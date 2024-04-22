Konya\'nın Kulu ilçesinde trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya kara yolunun 125. kilometresinde, Aslan Y. (42) idaresindeki 06 DNJ 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çelik bariyerlere çarparak takla attı.
Kazanın şiddetiyle otomobilin motor kısmı yerinden çıkarak yol ortasına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Utku E. (37), Sahra Beyza Ö. (23), Gamze Y. (42) ve Yasin E. (40) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan Ankara-Konya kara yolu, otomobilin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
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