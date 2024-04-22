Konya\'nın Kulu ilçesinde trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Honor 200 Lite, Fransa'da 25 Nisan'da tanıtılacak

Honor, orta sınıfa hitap edecek en yeni akıllı telefonu Honor 200 Lite için ilk açıklamayı yaptı. Telefonun özellikleri ve tasarımı da açıklandı. Honor 200 Lite, 90Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç FHD+ AMOLED ekran, çift selfie kamera kurulumu ve 108 Megapiksel ana kamera gibi özelliklere sahip olacak. MediaTek Dimensity 6080 yonga seti, 12GB RAM, 512GB depolama alanı ve 4500mAh batarya gibi özelliklerle güçlendirilen telefon, Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 ile gelecek. Honor 200 Lite'in fiyatı ve diğer özellikleri henüz açıklanmadı.