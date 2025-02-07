Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

K.N. (55) idaresindeki 06 ECC 921 plakalı otomobil, Adana- Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.