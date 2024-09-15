Konya\'da Trafik Kazası: Mine Nur Hayatını Kaybetti

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KONYA'da kamyonun aynı istikamette giderken çarptığı otomobilin sürücüsü Mine Nur (50) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otogar istikametinden Afyonkarahisar yolu istikametine seyir halinde olan Halil Örtülü (26) idaresindeki 42 ACT 997 plakalı kamyon, aynı istikamette seyreden Mine Nur idaresindeki 42 FV 721 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Nur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Mine Nur, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Halil Örtülü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.