Konya\'da Trafik Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

KONYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Bülbül'e (65), plakası alınamayan hafif ticari araç çarpıp, kaçtı. Bülbül olay yerinde hayatını kaybederken, polis, olay yerinden kaçan ve plakası alınamayan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre markete gitmek üzere evinden çıkan Hasan Bülbül, yolun karşısına geçmeye çalışırken, plakası alınamayan hafif ticari araç çarpıp, kaçtı. Bülbül, metrelerce savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Bülbül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Bülbül'ün cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, Bülbül'e çarptıktan sonra durmayarak olay yerinden kaçan hafif ticari aracın plakasını belirleyip, sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.