Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Konya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir minibüsü durdurarak yapılan aramalarda 80 bin 248 uyuşturucu hap ele geçirdi. İstiklal Mahallesi'nde ise bir adrese düzenlenen operasyonda 10 bin 584 uyuşturucu hap bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

27.04.2024 15:44
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Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Yapılan aramalarda kolilerin içine gizlenmiş 80 bin 248 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İstiklal Mahallesi'nde ise bir adrese düzenlenen operasyonda, briketler arasında bez parçalarına sarılmış 10 bin 584 uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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