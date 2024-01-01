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Konya'da Vatandaşlar Açık Alanlarda Yeni Yıla Coşku İle Girdi - Son Dakika
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Konya'da Vatandaşlar Açık Alanlarda Yeni Yıla Coşku İle Girdi

Konya'da yılbaşı gecesi düzenlenen eğlence programlarına katılan birçok vatandaş, açık alanları tercih ederek yeni yıla coşku ile girdi. Bosna Hersek pazar yerinde otomobillerinden müzik açan ve dans eden kalabalık, 2023'ün son 10 saniyesini sayarak yeni yıla adeta şenlik havasında girdi. Eğlence gece geç saatlere kadar devam ederken, güvenlik güçleri de kent genelinde önlemler aldı.

Konya\'da Vatandaşlar Açık Alanlarda Yeni Yıla Coşku İle Girdi
01.01.2024 - 02:07,
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KONYA'da kapalı mekanlarda eğlence programları düzenlenirken vatandaşlar büyük çoğunluğu ise açık alanlarda yeni yıla coşku ile girdi.

Konya'da yılbaşı gecesi nedeniyle eğlence programları düzenlenirken, vatandaşların bir bölümü ise açık alanları tercih etti. Bosna Hersek pazar yerinde otomobillerinden müzik açıp dans eden kalabalık doyasıya eğlendi. Çalan şarkıları eşlik eden vatandaşlar 2023'ün son 10 saniyesini de sayarak yeni yıla girdi. Eğlence gece geç saatlere kadar devam etti. Bu arada güvenlik güçleri de huzur ve güven ortamının bozulmaması için kent genelinde önlemler aldı.

Kaynak: DHA
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