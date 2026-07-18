Konya'da Yapay Zeka Dronları Hizmete Girdi - Son Dakika
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Konya'da Yapay Zeka Dronları Hizmete Girdi

Konya\'da Yapay Zeka Dronları Hizmete Girdi
18.07.2026 10:54
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Konya, güvenlik amaçlı yapay zeka destekli GÖKMEN dronlarını hizmete sunarak huzuru artırdı.

KONYA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapay zeka destekli gelişmiş dronlardan oluşan GÖKMEN (Gökyüzü Kontrol Merkezi) hizmet vermeye başladı. Kent merkezinde 6 adet GÖKMEN adı verilen dronlar, asayiş, terör, narkotik ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, güvenlik ve trafik denetleme başta olmak üzere operasyon faaliyetlerinde etkin şekilde kullanılmaya başlandı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Keskin, "GÖKMEN, şu an Türkiye'de kurulan ilk sistem. 6 noktadan otonom olarak operatörlerin müdahalesine gerek kalmadan en yakın olay yerine intikal eden ve anlık görüntü aktaran bir sistem" dedi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, kentin huzur ve güvenliğine katkı sağlamak amacıyla bünyesinde kurduğu GÖKMEN'i (Gökyüzü Kontrol Merkezi) hizmete sundu. GÖKMEN ile asayiş, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, güvenlik ve trafik denetleme başta olmak üzere emniyet güçlerinin tüm operasyon faaliyetlerinde etkin şekilde kullanılmaya başlandı. Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un desteğiyle kurulan GÖKMEN, 15 Mayıs itibariyle görev almaya başladı. Yapay zeka destekli, otonom görev yapabilen ve tek merkezden yönetilebilen yeni nesil hava gözetleme sistemi olan GÖKMEN, verilen görev doğrultusunda yaklaşık 10 saniye içerisinde otomatik olarak havalanıp, görev bölgesine en uzak mesafeye yaklaşık 5 dakika içerisinde ulaşarak canlı görüntü aktarımına başlayabiliyor. Sistemin sahip olduğu gelişmiş yapay zeka teknolojisi sayesinde, araç ve şahıs takibi, araç ve kişi sayıları anlık olarak tespiti, lazer mesafe ölçüm sistemi ile nesnelerin uzaklıkları belirlenmesinde, toplumsal olaylarda kişi yoğunluğunun anlık olarak analizi, sesli ve ışıklı ikaz sistemleriyle vatandaşlara gerekli uyarılar yapılması, termal kamera sistemi sayesinde yangın ve patlama riski oluşturan durumların kısa sürede tespitinde, 10 kilometre görev çapı ve 120x optik yakınlaştırma kapasitesi ile etkin gözetleme gerçekleştirebiliyor. Yaklaşık 50 dakika kesintisiz uçuş süresine sahip olan GÖKMEN sistemi, gelişmiş gündüz ve termal kamera sistemleri sayesinde gece ve gündüz yüksek görüntü kalitesiyle görev yapabilmekte, eksi 30 ile artı 50 derece arasındaki zorlu hava koşulları ile yağışlı havalarda da görev yapabiliyor.

'TÜRKİYE'DE OTONOM OLARAK ÇALIŞAN İLK SİSTEM'

GÖKMEN sistemini basın mensuplarına tanıtan Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Keskin, "GÖKMEN, şu an Türkiye'de kurulan ilk sistem. 6 noktadan otonom olarak operatörlerin müdahalesine gerek kalmadan en yakın olay yerine intikal eden ve anlık görüntü aktaran bir sistem. Yapay zeka desteğiyle haber merkezimize ihbar düştüğü andan itibaren otonom olarak adrese intikal eden dron sistemimiz sayesinde belki de daha yer ekipleri adrese ulaşarak merkeze anlık görüntü aktarmaya başlıyor. Böylelikle ekiplerimizin neyle karşılaşacağını, olay yerindeki boyutun ne olduğunu tespit edip ekiplerimizin nasıl müdahale edeceğini öngörebildikleri bir sistem. Olaylara müdahalenin yanı sıra trafik güvenliği ve ihlallerinde de havadan tespit yapılıp cezai işlem uygulanmasında da trafik ekiplerimize yardım ediyor. Dronlarımızda çakar ve sesli ikaz sistemimiz var. Görev aldığı yerde olaylara müdahale noktasında bu sistemleri çalıştırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Yapay Zeka Dronları Hizmete Girdi - Son Dakika

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