Konya'da Yeni Kütüphane Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Yeni Kütüphane Açıldı

Konya\'da Yeni Kütüphane Açıldı

Karatay Belediyesi, Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'ni hizmete sundu; gençlere kitaplarla dolu bir merkez sağlandı.

08.11.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, törende yaptığı konuşmada, çocuklar ve gençlerin, hizmet anlayışlarının tam merkezini oluşturduğunu söyledi.

Gençlerin ve çocukların, kitaplarla dolu bu merkezde binlerce farklı dünyayı sınırsızca keşfetmenin keyfini süreceğini ifade eden Kılca, "Burası, dostluğun, samimiyetin, huzurun, istişarenin ve istifadenin en güzel yansıması olacak." dedi.

Kılca, gençlerin, geleceğin asıl sahipleri olduğunu, bugün onlara yapılan yatırımın yarınları inşa ettiğini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da kentin son dönemde belediyecilikle öne çıkan bir şehir olduğunu dile getirdi.

Bu tesislerde yetişen çocukların, şehri ve ülkeyi çok daha ileriye götüreceklerini belirten Altay, "Hem birlikte çalışma kültürüne verdiği destekten hem de başta Hoşkubbe Millet Kütüphanesi gibi önemli bir merkezi ortaya çıkararak eğitim hayatına verdiği katkılardan dolayı Karatay Belediye Başkanı'mız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise CHP belediyelerini eleştirerek, "Belediye başkanımız, kütüphanenin maliyetinden bahsetti. Bazı CHP'li belediyelerin bu rakamlara konser yaptıklarını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı, dua okunup kurdele kesilerek yapıldı.

Yaklaşık 12 bin 930 metrekare alan üzerindeki kütüphane, park projesi ve çevre düzenlemesiyle toplam 70 milyon liraya mal edildi.

Programa, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer ve Latif Selvi, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Karatay Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Yeni Kütüphane Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
18:55 CHP’de Salıcı’dan Özel’e: Kurultay bir lütuf değil, haktır CHP'de Salıcı'dan Özel'e: Kurultay bir lütuf değil, haktır
18:12 Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:24 İsrail taraftar grubu Hollanda’da saldırıya uğradı: 10 yaralı var İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var
07:01 İstanbullulara barajlardan kötü haber İstanbullulara barajlardan kötü haber
01:11 RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:27 Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar
00:10 Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay yaratacak gönderme Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
00:01 Galatasaray’dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
23:36 Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 19:57:43. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Yeni Kütüphane Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.