Konya'da Zehirlenme Davası Başladı - Son Dakika
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Konya'da Zehirlenme Davası Başladı

Konya'da böcek ilaçlaması sonrası zehirlenme olayı, 8 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlandı.

11.02.2025 16:47
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Konya'da böcek ilaçlaması yapılan evin üst katındaki dairede zehirlendikleri anlaşılan 6 kişiden 1 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulkerim El A. ve Ahmed El M. ile hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İlaçlamayı yapan Abdulkerim El A, tahta kurusu gördüğü için evini ilaçlatmak istediğini, bu nedenle diğer sanık Ahmed El M'yi aradığını söyledi.

Eve ilacı Ahmed El M'nin sıktığını öne süren Abdulkerim El A, "Evi ilaçladıktan sonra bana eve 3 gün girilmemesi gerektiğini söyledi. Üç gün ağabeyimin evinde kaldım. İlk başta üst kata haber vermedim. Üst katımda oturan kişi aynı gün beni aradı. Evden ses gelmediğini söyledi. Eve ilaç sıktırdığımı, 3 gün gelmeyeceğimi söyledim. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi isterim." ifadesini kullandı.

Söz verilen Ahmet El M. ise aynı ilaçla daha önce kendi evini ilaçladığını, kalan kısmını internet üzerinden satmak istediğini dile getirdi.

Abdulkerim El A'nın kendisini sosyal medyada gördüğünü anlatan Ahmet El M. "Evinde tahta kurusu olduğunu söyledi. Ertesi gün evine gittim. Bahsedilen ilaç hap şeklinde bir malzemeydi. Evine birlikte yerleştirdik. Ben hapları dağıtırken o kapıları ve camları bantladı. Üst katta birinin yaşadığını bilmiyordum." diye konuştu.

Hayatını kaybeden çocuğun annesi Ayşegül Temel, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın alt katında oturan inşaat işçisi Abdülkerim El A, 29 Ocak 2024'te evinin farklı yerlerine böcek ilacı koyup, kapı ve pencereleri bantlayıp, ailesiyle evden ayrılmış, üst katta oturan anneannesi Necla Duran'ı ziyarete gelen torunu Ahmet Enes Temel, üst kata sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

Necla Duran'ı (67) yarıyıl tatili nedeniyle ziyarete gelen kızı Ayşegül Temel (40), torunları Fatmanur Temel (18), Yasin Temel (15) ile diğer kızının çocukları Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21) de hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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