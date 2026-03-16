Konya\'dan Yeni Bebek Destek Programı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni bebek sahibi olan dar gelirli ailelere 12 ay boyunca aylık 2 bin liralık destek ödemesi yapacaklarını duyurdu.

Altay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında Türkiye'ye örnek sosyal destek çalışmalarını güçlü bir şekilde hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yuvaya bir canın katıldığı ilk anda ailelere destek olmanın büyük önem taşıdığına değinen Altay, "Bu anlayışla, yeni bebek sahibi olacak ailelerimiz için, onların bu özel dönemine destek olacak yeni bir program başlatıyoruz. Konya'mızın 31 ilçesinde ikamet eden, dar gelirli ve yeni bebek sahibi olan ailelerimize 12 ay boyunca aylık 2 bin lira destek vereceğiz. Bu destekle bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemeyi ve aile bütçesinin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Altay, ek bir destek programı daha hazırladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Söz konusu program kapsamında 28 ilçemizde ve mahallelerimizde, yeni bebek sahibi olacak ailelerimize, içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu destek çantalarını ulaştıracağız. Yaklaşık 12 bin ailemize ulaşmayı hedeflediğimiz bu proje kapsamında da bebeklerimizin ve annelerimizin ilk dönem ihtiyaçlarını karşılarken hem ailelerimize destek olacak hem de dayanışma kültürümüzü güçlendireceğiz. Hayırlı olsun."

Destek programlarıyla ilgili detaylı bilgiye ve başvuru işlemlerine "ailetoplum.konya.bel.tr" adresinden ulaşılabiliyor.