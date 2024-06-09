Konya Ereğli\'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangın sonucu fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.
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