Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, karşı yöne geçip otomobil ve park halindeki 5 motosiklete çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Akyol'un (28) kontrolünü kaybettiği 42 JK 666 plakalı kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı yöne geçerek Mehmet Özdayı (52) yönetimindeki 45 SA 4482 otomobil ile bir iş yerinin önünde park halinde olan 5 motosiklete çarptı. Kazada sürücülerden Yusuf Akyol ile otomobildeki Sude Azra Civicik yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SON ANDA KURTULDULAR

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde refüj ve kaldırımdaki kişilerin kamyonetin geldiğini görüp, son anda koşarak kaçıp kurtuldukları görüldü.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.