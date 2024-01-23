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Konya Ereğli'de Kavşakta Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika
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Konya Ereğli'de Kavşakta Kaza: 9 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralıların tedavisi devam ediyor. Soruşturma ise halen sürüyor.

Konya Ereğli\'de Kavşakta Kaza: 9 Yaralı
23.01.2024 - 01:27,
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KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 92665 Sokakta meydana geldi. Murat Çağlar yönetimindeki 42 AOT 735 plakalı otomobil, kavşakta Talha Şengün yönetimindeki 42 E 4455 plakalı otomobille çarptı. Kazanın ardından Şengün idaresindeki otomobil savrularak, park halindeki 42 AEV 117 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücülerle birlikte kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Konya Ereğli'de Kavşakta Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika
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