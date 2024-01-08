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Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil çarpışması: 8 yaralı - Son Dakika
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Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil çarpışması: 8 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Bakır Ç. idaresindeki bir otomobil ile Talat M'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, Bakır Ç'nin aracında bulunan Emine Ç, Rukiye Ç, Büşra Ç, Mehmet Ç, Kader Ç, İmam Ç, Kübra Ç. ve Zeynep Ç. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya\'nın Ereğli ilçesinde otomobil çarpışması: 8 yaralı
08.01.2024 - 22:21,  Güncelleme: 22:21
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Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bakır Ç. idaresindeki 33 NTZ 28 plakalı otomobil Hortu Mahallesi yakınlarında Talat M'nin kullandığı 42 ESN 48 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Bakır Ç'nin otomobilinde bulunan Emine Ç, Rukiye Ç, Büşra Ç, Mehmet Ç, Kader Ç, İmam Ç, Kübra Ç. ve Zeynep Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahalenin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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