Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Gazze\'ye yardım kampanyası başlattı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, esnafı, "Bir Günlük Kazancım Gazze'ye" yardım kampanyasına destek vermeye davet etti.
Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin öncülüğünde düzenlenen kampanyanın önemine değinerek, 8 Şubat Perşembe günü, bir günlük kazancı Gazze'ye göndereceklerini kaydetti.
Kampanyaya esnaf, sanatkar, tüccar ve sanayicilerin de destek vermesini isteyen Karabacak, "Şimdi, Gazze için kenetlenme vakti, Şimdi, bir nebze de olsa yaraları sarma vakti. Mazlum kardeşlerimize yardım elimizi uzatıyoruz. Soykırıma karşı tek yürek olalım." ifadesini kullandı.
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