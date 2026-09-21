Konya Hadim'de 65 yaşındaki adam eşini boğdu, kızına itiraf edip tutuklandı - Son Dakika
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Konya Hadim'de 65 yaşındaki adam eşini boğdu, kızına itiraf edip tutuklandı

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Konya'nın Hadim ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 65 yaşındaki Mehmet Ali Sarıca, 63 yaşındaki eşi Fadime Sarıca'yı boğdu. Eve çağırdığı kızına suçunu itiraf eden Sarıca, gözaltına alınıp tutuklandı.

KONYA'nın Hadim ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Ali Sarıca, (65) eşi Fadime Sarıca'yı (63) boğdu. Olayın ardından eve çağırdığı kızına suçunu itiraf eden Sarıca, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, cumartesi günü Hadim ilçesi Yukarıeşenler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehmet Ali Sarıca, gece eşi Fadime Sarıca'yı boğdu. Dün sabah saatlerinde kızını arayan Sarıca, annesinin yatakta hareketsiz yattığını söyleyip eve çağırdı. Gelen kızı, annesinin nefes almadığını fark etti. Mehmet Ali Sarıca, kızına annesini gece boğduğunu söyledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sarıca, ifadesinde, gece psikolojik ilaçlar alıp yattığını, sabah uyanınca eşini hareketsiz bulduğunu, eşini ise nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını söylediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Ali Sarıca3. SayfaCinayetGüncelHadimKonyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Konya Hadim'de 65 yaşındaki adam eşini boğdu, kızına itiraf edip tutuklandı - Son Dakika
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