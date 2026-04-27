Konya Havzası'nın Çöküşü ve İç Anadolu'nun Yükselişi: Litosferik Damlama Açıklaması

27.04.2026 14:53
İç Anadolu Platosu milyonlarca yıldır yükselirken, Konya Havzası çöküyor. Nature Communications'ta yayımlanan araştırma, bu çelişkinin nedenini litosferik damlama ile açıklıyor.

İç Anadolu Platosu milyonlarca yıldır yükseliyor, ancak Konya Havzası tam tersine çöküyor. Nature Communications'ta yayımlanan araştırma, bu çelişkinin nedenini ortaya koydu. Julia Andersen liderliğindeki ekip, uydu ölçümleri ve sismik verileri birleştirerek Konya Havzası'nın altındaki yapıyı haritalandırdı. Uydu verilerinde dairesel bir çökme deseni, jeofizik verilerde ise üst mantoda sismik anomali ve kalınlaşmış kabuk buldular. Bu, litosferik bir damlamaya işaret ediyor.

Litosferin alt kısmındaki kaya malzemesi yoğunlaşıp aşağı doğru sarkarak mantoya 'damlıyor'. Sarkan malzemenin üzerindeki yüzey çökerek havza oluşturuyor. Yoğun kütle kopup battığında yüzey yükselmeye başlıyor. İç Anadolu Platosu'nun son 10 milyon yılda 1 km yükselmesi bu mekanizmayla açıklanıyor. Araştırmanın ortak yazarı Russell Pysklywec, sürecin karmaşık olduğunu ve ilk damlamanın yavru olayları tetiklediğini belirtti.

Ekip teorilerini laboratuvar deneyleriyle de sınadı. Pleksicam tankta Dünya'nın iç yapısını taklit eden modellerde yoğun kısımların sarkıp koptuğu gözlemlendi. Benzer bir süreç And Dağları'ndaki Arizaro Havzası'nda da tespit edildi. Andersen, bulguların tek bir bölgenin ötesinde anlam taşıdığını ve litosferik damlamanın Mars ve Venüs gibi gezegenlerdeki yüzey şekillerini açıklamak için yeni bir araç sunduğunu vurguladı.

Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı
Selahattin Baki Rams Park’a gitti Herkes aynı detaya takıldı Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı
Galatasaray’dan Fener taraftarı için olay şarkı Galatasaray'dan Fener taraftarı için olay şarkı
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
15:16
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
14:54
İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
14:53
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe’ye başkan adayı olacak mı Son kararını verdi
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı? Son kararını verdi
14:19
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
13:10
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
