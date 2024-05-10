Konya Hisarlık Yaylası, doğa ve fotoğraf tutkunları için görsel şölen sunuyor - Son Dakika
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Konya Hisarlık Yaylası, doğa ve fotoğraf tutkunları için görsel şölen sunuyor

Konya Hisarlık Yaylası, doğa ve fotoğraf tutkunları için görsel şölen sunuyor

Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan Hisarlık yaylası, çiçekleri ve eriyen kar sularıyla doğa ve fotoğraf tutkunları için görsel bir şölen sunuyor. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yayla, temiz hava ve buz gibi suyuyla da göçmenleri ağırlıyor. Yayla ziyaretçileri, Toroslar'ın kuzey yamaçlarında gezerken muhteşem manzaralarla karşılaşıyor ve çevre temizliği konusunda uyarıda bulunuyor. Yaylacılar ise mayıs ayının 20'sinde göç ediyor ve eylüle kadar yaylada kalıyorlar.

10.05.2024 14:07
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Konya'nın Hadim ilçesi sınırlarında Geyik Dağları'nın eteklerinde yer alan Hisarlık yaylası, doğaya apayrı renk katan çiçekleri ve eriyen kar sularıyla, doğa ve fotoğraf tutkunları için görsel şölen sunuyor.

İlkbaharın gelişi ve havaların ısınmasıyla birlikte açan düğün çiçekleri, Konya'nın Toroslar üzerine kurulu Hisarlık Yaylası'nı adeta sarıya boyadı. Her sene yerli ve yabancı yüzlerce turist ağırlayan 1850 rakımlı Hisarlık yaylası, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

Bozkır ilçesinden yaylaya göçenler de burada temiz hava ve buz gibi suyun tadını çıkarıyor.

Ailesiyle pikniğe gelen Hasan Hüseyin Yargı, AA muhabirine, yılın bu zamanlarında Toroslar'ı gezme vakti olduğunu söyledi.

Manzara karşısında hayran kaldığını anlatan Yargı, şöyle konuştu:

"Toroslar'ın kuzey yamaçlarında, dağlarda gezmeye çıktık. Buranın çocuğuyum, hep burada yaşadım. Burayı seviyorum. Mayıs ayı girdi her yer şenlendi. Şu yeşillikleri biz sadece yaşayıp gideceğiz ama onlar doya doya yaşayacaklar. Buraya ailecek gezmeye geldik."

Yargı, yaylaların bulunmaz bir nimet olduğuna dikkat çekerek, çevre temizliği konusunda uyarıda bulundu.

Adnan Atalay da bu sene havaların sıcak gitmesinden dolayı yaylaya erken geldiklerini ifade etti.

Yaylalarının havası ve suyuyla bir başka olduğunu aktaran Atalay, "Turistler gelip uğruyorlar. Fotoğrafçılar bu çiçekleri çekmeye geliyorlar. Çok güzel bir yaylamız var. Yaylacılar, mayıs ayının 20'sinde göçüyorlar. Eskiden 3 ay kalıyorlardı. Bundan sonra eylüle kadar kalanlar oluyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Hisarlık Yaylası, doğa ve fotoğraf tutkunları için görsel şölen sunuyor - Son Dakika

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