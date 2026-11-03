Konya Hüyük'te yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3'ü ağır 45 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya Hüyük'te yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3'ü ağır 45 kişi yaralandı

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Konya Hüyük\'te yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3\'ü ağır 45 kişi yaralandı
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Konya'nın Hüyük ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 45 kişi yaralandı, hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 45 kişi yaralandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FDF 199 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya Hüyük'te yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3'ü ağır 45 kişi yaralandı - Son Dakika
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