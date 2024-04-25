Konya İl Müftülüğü, Seydişehir'de din görevlilerine bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Konya İl Müftülüğü, Seydişehir'de din görevlilerine bilgilendirme toplantısı düzenledi

Konya İl Müftülüğü, Seydişehir\'de din görevlilerine bilgilendirme toplantısı düzenledi

Konya İl Müftülüğü Hac ve Umre biriminde görevli vaiz ve Kur'an Kursu öğreticilerinden oluşan heyet, Seydişehir'de din görevlilerine bilgilendirme toplantısı düzenledi. İlçe Müftüsü Adem Bebek, vatandaşların bilinçli ve doğru bir şekilde hac ibadetlerini yapabilmeleri için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

25.04.2024 11:48  Güncelleme: 11:50
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Konya İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni Böge başkanlığında İl Müftülüğü Hac ve Umre biriminde görevli vaiz ve Kur'an Kursu öğreticilerinden oluşan heyet, Seydişehir'de din görevlilerine bilgilendirmede bulundu.

İlçe Müftüsü Adem Bebek, hac yapma imkanı bulan vatandaşlarımızın bu ibadetlerini bilinçli ve doğru olarak yapabilmeleri için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Seydişehir İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Konya İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni Böge, Seydişehir İlçe Müftüsü Adem Bebek, İl Müftülüğü Hac ve Umre biriminde görevli vaiz ve Kur'an Kursu öğreticileri ile Seydişehir'de görev yapan din görevlileri katıldı.

Hacı adayları mahallerinde bulunan din görevlisi rehberliğinde hac ibadetine hazırlanacak.

Kaynak: AA

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