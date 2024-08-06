Konya-Karapınar kara yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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Konya- Karapınar kara yolunda 3 otomobilin karıştığı kazada sürücülerden biri yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Konya-Karapınar kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 EKH 66 plakalı otomobil karşı şeride geçerek Ünal O. idaresindeki 45 DF 672 plakalı otomobil ve 07 BPP 330 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Ünal O'nun hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirledi.

Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.