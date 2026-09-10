Konya Kulu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 kardeş ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı.
Mehmet A.K. idaresindeki 06 BNC 275 plakalı otomobil, Bahadırlı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki Yasin K.(16) ve kardeşi Yunus K. (14) ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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