Konya merkezli 12 ilde sahte ilan operasyonunda 17 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya merkezli 12 ilde sahte ilan operasyonunda 17 şüpheliden 9'u tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya merkezli 12 ilde sahte ev satış ilanlarıyla 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya merkezli operasyonda vatandaşların sahte ilanlar aracılığıyla dolandırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaştıkları sahte ev satış ilanları üzerinden vatandaşları "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konya merkezli 12 ilde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürülürken, adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Dolandırıcılık3. SayfaGözaltıGüncelKonyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi
Alışverişte taksit sınırları değişti Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat
Eskişehir’de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto İşte nedeni
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
11:36
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 12:06:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Konya merkezli 12 ilde sahte ilan operasyonunda 17 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei