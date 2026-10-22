Konya merkezli 12 ilde sahte ilan operasyonunda 17 şüpheliden 9'u tutuklandı

Konya merkezli 12 ilde sahte ilan operasyonunda 17 şüpheliden 9'u tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya merkezli 12 ilde sahte ev satış ilanlarıyla 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya merkezli operasyonda vatandaşların sahte ilanlar aracılığıyla dolandırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaştıkları sahte ev satış ilanları üzerinden vatandaşları "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Konya merkezli 12 ilde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürülürken, adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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