Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gölete giren kişi boğuldu.
Yenice ve Başköy mahalleleri arasındaki Eski Gölet'e arkadaşlarıyla giden Ramazan İçöz (30), suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Dalgıçların sudan çıkardığı İçöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
İçöz'ün cesedi, Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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