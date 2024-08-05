Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçileri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, tarım işçileri arasında çıkan kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Kutören Mahallesi Karaağıl mevkisinde, tarım işçileri arasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada, S.Ö. ağır, 4 kişi de hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????
Kavgaya karıştığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
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