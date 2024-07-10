Konya'nın Hüyük ilçesinin Kaymakamı ve Emniyet Amiri ilçeye veda etti

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Konya'nın Hüyük ilçesinin Kaymakamı Nur Yalçınkaya ile Emniyet Amiri Dursun Ali Özel ilçeye veda etti.

Gümüşhane'ye tayini çıkan Kaymakam Nur Yalçınkaya ve Mardin'e tayin olan, Emniyet Amiri Dursun Ali Özel için Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer veda programı düzenledi.

İlçe Merkezi Akdağ Kültür Park'ta düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Sefer, "Sayın Kaymakamız ilçemize kısa zamanda çok emek verdiniz çok güzel bir dönem geçirdik, yüreğinize sağlık her ne kadar Trabzonlu da olsanız biz sizi Hüyüklü olarak kabul ettik her zaman Hüyük sizin eviniz. Sayın amirim yıllarca ilçemiz için çok emek verdiniz Hüyük halkı adına sizlere çok teşekkür ediyor gittiğiniz yerlerde başarılar diliyorum." dedi

Emniyet Amiri Özel de yaklaşık 4 yıldır ilçede görev yaptığını anımsatarak, "Bu dört yıl boyunca Hüyük halkı ve kurumlarımızla birlikte el ele görev yaptık umarım verimli olmuşuzdur. Görev sürem boyunca himayelerini eksik etmeyen kaymakamımıza ve Hüyük halkına çok teşekkür ederim. Mardin'e yolunuz düşerse beklerim hepiniz hakkınızı helal ediniz benden yanı hakkım helal olsun." dedi

Kaymakam Yalçınkaya da "Hepinize çok teşekkür ederim emekleriniz için beraber koşmak benim için çok güzeldi. Umarım yollarımız başka yerlerde de kesişir. Gümüşhane'de bir eviniz var artık bundan sonrada gittiğim her yerde kapım sizlere hep açık hepinizi Önce Allaha sonra Belediye başkanımıza emanet ediyorum, hoşçakalın." dedi.

Başkan Sefer günün anısına Nur Yalçınkaya ve Ali Özel'e Hüyük Belediyespor forması ile Hüyük amblemli bir kalem ve vazo hediye etti.